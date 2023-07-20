شهدت أسعار السمك الیوم الخميس 20-7-2023 في الأسواق حالة من الاستقرار، وتراوح متوسط سعر البلطي بين 61 إلى 36 جنيها، بينما سجل سعر البلطي الصغير 58 إلى 60 جنيها، والفيليه بلطي بين 40 إلى 200 جنيه، وبياض أملس بلدي بين 60 إلى 100 جنيه، والبياض الأملس الخليجي وبحيرة ناصر بين 30 حتى 50 جنيها.

أسعار السمك البلطي

وتراوحت أسعار السمك البلطي بين 61 حتى 36 جنيها، بينما سجل سعر البلطي الصغير 58 إلى 60 جنيها، ووصل سعر الفيليه بلطي بين 40 إلى 200 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

واستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم بين 70 إلى 110 جنيهات قشر بياض، وسجلت أسعار القراميط شيلان بين 20 إلى 40 جنيها، ووصل سعر الثعابين بين 50 إلى 250 جنيها، وفيا تراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 65 إلى 95 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر الیوم

وتراوحت أسعار الأسماك في مصر الیوم بين 42 إلى 52 جنيها، ووصلت أسعار المرجان المجمد بين 20 إلى 30 جنيها، فيما وصلت أسعار الدنيس بين 100 إلى 160 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة في مصر حالة من الاستقرار، وتراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 إلى 40 جنيها، ووصل سعر المرجان المجمد بين 20 إلى 30 جنيها، وسجل سعر البربون المجمد بين 25 إلى 35 جنيها.

أسعار سمك البوري

وسجلت أسعار سمك البوري بين 80 إلى 120 جنيها، وسجل سعر البوري الصغير بين 57 إلى 71 جنيها.