أسعار السمك اليوم السبت 22-7-2023 في الأسواق.. «اعرف البلطي بكام»

شهدت الأسماك بمختلف أنواعها استقراراً ملحوظاً في الأسعار، اليوم السبت، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، في آخر تحديث لـ أسعار السمك اليوم السبت 22-7-2023 في الأسواق.

أسعار الأسماك فى مصر الیوم

تنقسم أسعار الأسماك في مصر اليوم كالتالي:

- جمبري وسط: الكيلو بـ 189.09 جنيه.

- جمبري صغير: الكيلو بـ 132.5 جنيه.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ 281.59 جنيه.

- وقار: الكيلو بـ 166 جنيه.

- القاروص: الكيلو بـ 151.05 جنيه.

- المرجان ممتاز: الكيلو بـ 125.83 جنيه.

- الكابوريا: الكيلو بـ 82.86 جنيه.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ 124.09 جنيه.

- قشر بياض: الكيلو بـ 96.83 جنيه.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ 97.38 جنيه

- سبيط: الكيلو بـ 204.64 جنيه.

- المرجان وسط: الكيلو بـ 97.35 جنيه.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ 73.12 جنيه.

- البلطي صغير: الكيلو بـ 48.83 جنيه.

أسعار الأسماك المجمدة فى مصر

- السردين المجمد: الكيلو بـ 53.1 جنيه.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ 74.09 جنيه.