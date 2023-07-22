أسعار السمك اليوم السبت 22-7-2023 في الأسواق.. «اعرف البلطي بكام»
كتب:
محمد سعيد الشماع
03:12 م | السبت 22 يوليو 2023
سوق السمك - أرشيفية
شهدت الأسماك بمختلف أنواعها استقراراً ملحوظاً في الأسعار، اليوم السبت، حسب ما أعلنته بوابة الأسعار التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، في آخر تحديث لـ أسعار السمك اليوم السبت 22-7-2023 في الأسواق.
أسعار الأسماك فى مصر الیوم
تنقسم أسعار الأسماك في مصر اليوم كالتالي:
- جمبري وسط: الكيلو بـ 189.09 جنيه.
- جمبري صغير: الكيلو بـ 132.5 جنيه.
- جمبري جامبو: الكيلو بـ 281.59 جنيه.
- وقار: الكيلو بـ 166 جنيه.
- القاروص: الكيلو بـ 151.05 جنيه.
- المرجان ممتاز: الكيلو بـ 125.83 جنيه.
- الكابوريا: الكيلو بـ 82.86 جنيه.
- فيليه بلطي: الكيلو بـ 124.09 جنيه.
- قشر بياض: الكيلو بـ 96.83 جنيه.
- بياض ممتاز: الكيلو بـ 97.38 جنيه
- سبيط: الكيلو بـ 204.64 جنيه.
- المرجان وسط: الكيلو بـ 97.35 جنيه.
أسعار السمك البلطي
- البلطي ممتاز: الكيلو بـ 73.12 جنيه.
- البلطي صغير: الكيلو بـ 48.83 جنيه.
أسعار الأسماك المجمدة فى مصر
- السردين المجمد: الكيلو بـ 53.1 جنيه.
- الماكريل المجمد: الكيلو بـ 74.09 جنيه.