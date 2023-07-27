أسعار السمك اليوم الخميس 27-7-20213 في الأسواق.. البلطي يبدأ من 40 جنيها

شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس 27-7-20213 حالة من الاستقرار في الأسواق، وتراوح متوسط سعر البلطي بين 61 و63 جنيها، وسعر البلطي الصغير بين 58 و60 جنيها، والفيليه بلطي بين 40 و200 جنيه، وبياض أملس بلدي بين 60 و100 جنيه، والبياض الأملس الخليجي وبحيرة ناصر بين 30 و50 جنيها، وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار السمك البلطي

وتراوحت أسعار السمك البلطي اليوم الخميس 27-7-20213 بين 61 و63 جنيها، وسعر البلطي الصغير 58 و60 جنيها، وفيليه البلطي بين 40 و200 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

- استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 27-7-20213 بين 70 و110 جنيهات قشر بياض، فيما سجلت أسعار القراميط شيلان بين 20 إلى 40 جنيها، وبلغ سعر الثعابين بين 50 إلى 250 جنيها، في المقابل سجلت أسعار المكرونة السويسي بين 65 إلى 95 جنيها.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وبلغت أسعار أسعار الأسماك في مصر اليوم الخميس 27-7-20213 وسجل المرجان المجمد بين 20 إلى 30 جنيها، أسعار الدنيس بين 100 إلى 160 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة اليوم الخميس 27-7-20213 في مصر حالة من الاستقرار، وتراوح سعر المكرونة المجمدة بين 30 إلى 40 جنيها، ووصل سعر المرجان المجمد بين 20 إلى 30 جنيها، وسجل سعر البربون المجمد بين 25 إلى 35 جنيها.

أسعار سمك البوري

فيما تراوحت أسعار اليوم الخميس 27-7-20213 سمك البوري ما بين 80 و120 جنيها، والبوري الصغير بين 57 و71 جنيها.