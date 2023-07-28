نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس

تعد نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحيرة بالاسم ورقم الجلوس من أبرز اهتمامات الطلبة في الوقت الراهن، وذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء عمليات التصحيح، فيما تشير المؤشرات إلى إمكانية إعلان النتيجة خلال الساعات المقبلة من يوم السبت.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحيرة بالاسم ورقم الجلوس

وينتظر قرابة 30 ألف طالب وطالبة نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحيرة بالاسم ورقم الجلوس للفئتين علمي وأدبي، وذلك بعدما أدى 38091 طالبا وطالبة منهم 8896 بالشعبة الأدبية و26809 طلاب وطالبات بشعبة علمي علوم و2386 علمي رياضة، الامتحانات أمام 115 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحيرة الدور الأول

وتوفر «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس، بمجرد إعلان وزارة التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، بالاسم ورقم الجلوس وبالدرجات والمجموع أي بكافة الطرق الممكنة.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتاح معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في البحيرة بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول، عبر عدد من الخطوات التي تتم على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة عبر بوابة الوطن.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- الضغط على عرض النتيجة.