القبض على شاب بتهمة سرقة حقائب المارة في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على شاب بتهمة سرقة حقيبة من آخر بأسلوب «المغافلة» وإعادة المسروقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من شخصين بفقد حقيبة الظهر الخاصة بأحدهما وبداخلها هاتف محمول، وجواز سفر، وبعض المتعلقات الشخصية.

وبإجراء التحريات، تحدد مكان حائز الهاتف المحمول، أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، وضبطه وبمواجهته نفى علمه بأنّ الهاتف من متحصلات واقعة سرقة، وأقر بشراء الهاتف من أحد الأشخاص مقيم بالجيزة من على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وضبط المتهم وبمواجهته أقر بشراء الهاتف من أحد بائعي الهواتف المحمولة المترجلين، وبتكثيف التحريات تم تحديده وضبطه وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بعلمه كونه من متحصلات واقعة سرقة وأنه تحصل عليه من عامل مقيم بمحافظة المنيا، وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «المغافلة».