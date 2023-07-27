ضبط 15 ألف مخالفة سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنّت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملات أمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

- ضبط 1714 قضية متنوعة، في مجال المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

- ضبط 14 ألفًا و977 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

- ضبط 112 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب.

- ضبط 103 قضايا متنوعة منها مخالفات مباني، محلات دون ترخيص، إضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية، وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.