حبس عصابة سرقة المساكن في مدينة نصر.. و«قانوني» يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة حبس عصابة مكونة من 3 أفراد بتهمة سرقة المنازل في مدينة نصر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ تبين أن المتهمين ينفذون جرائمهم عن طريق مراقبة تلك المساكن وعند التأكد من سفر أصحابها إلى المصايف يقومون بسرقة متعلقاتها.

اعتراف المتهم الرئيسي بالجريمة

واعترف أحد المتهمين بتفاصيل جرائمه بعد أن عثرت أجهزة الأمن معه على «4 كوبلن و3 مقص وكوريك خاصة بالسيارات وأجنة وشاكوش» وأنه سرقها من داخل إحدى العقارات بأسلوب كسر الباب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، كما أقر المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن واعترف بارتكاب واقعتي سرقة مبلغ مالي وشاشة تليفزيون بذات الأسلوب، وأرشد المتهم عن الشاشة المستولى عليها بمسكنه وأنه أنفق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

واعترف متهم آخر من أفراد العصابة أنه نجح في الاستيلاء على متعلقات أحد المارة في الشارع بعد تهديده بسلاح أبيض وشرح المتهم تفاصيل مشاركته مع صديقه الآخرين في تنفيذ جرائم سرقة المساكن.

عقوبة جريمة السرقة

يقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن جريمة السرقة يعاقب عليها القانون بعقوبات كبيرة لما ينتج عنها من خطر على الفرد والمجتمع وأن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على معاقبة :« كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات».