حوادث اليوم: تنفيذ 496 حكما وضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط عدد من الخارجين على القانون وتحرير عدد من القضايا في محافظات الجمهورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» أبرز الضبطيات التى أسفرت عنها حملات وزارة الداخلية.

تنفيذ 496 حكم قضائي بأسيوط

ففي أسيوط، تمكنت حملات رجال الشرطة من ضبط 53 قطعة سلاح ناري بحوزة 49 متهما بالإضافة الى 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 8 متهمين، و تنفيذ 496 حكم قضائيا متنوعا.

ضبط كمية من المواد المخدرة بدمياط

وفي دمياط، تواصلت حملات رجال الشرطة لتتمكن من ضبط 4 قضايا مواد مخدرة بمديرية أمن دمياط بإجمالي مضبوطات 8 ونصف كيلو من مخدر الحشيش، و8 كيلو من مخدر البانجو، 10 كيلوات من مخدر الهيدرو، كمية من مخدر الهيروين.

ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

ولم تتوقف حملات الداخلية في محافظات الجمهورية لضبط الخارجين على القانون، وتمكنت الحملات من ضبط 14 ألفًا و977 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد في محافظات الجمهورية.

ضبط لص سرقة المساكن

وفي محافظة القاهرة، تمكنت حملات الأجهزة الأمنية من ضبط لص سرقة المساكن في منطقة الظاهر، حيث ضبط بحوزته 4 كوبلن، 3 مقص، كوريك خاصين بالسيارات، أجنة و شاكوش، وأعترف بسرقتهم من داخل إحدى العقارات وقيامه بسرقة المساكن، وتم إقتياد المتهم الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.