رئيس المرحلة الانتقالية في مالي: حققنا تقدما في مكافحة الإرهاب بمساعدة روسيا

قال رئيس المرحلة الانتقالية في مالي أسيمي غويتا، إن تنظيم قمة سان بطرسبرج بعد مرور 4 سنوات على قمة سوتشي يبين جدية الشراكة بين روسيا وأفريقيا، حيث إنها مبنية على تاريخ طويل من الصداقة والشراكة، وتمكننا من التقدم في مكافحة الإرهاب بمساعدة روسيا.

وأضاف «غويتا»، في كلمته ضمن فعاليات اليوم الثاني للقمة الروسية الأفريقية، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «مالي نتعاون مع روسيا منذ عام 1960، حيث نادينا بالاستقلال، وبصرف النظر عن التغيرات أصبحت علاقتنا أكثر تنوعا، ومقصدنا هو تكثيف الشراكة الاستراتيجية بُغية سعادة شعوبنا، ونحتاج إلى ذلك، لأن روسيا كانت صديقا حميما لنا في المشكلات والأزمات الصعبة وكانت تحترم سيادتنا بُغية إعادة السلام والاستقلال والأمن».

وتابع رئيس المرحلة الانتقالية في مالي: «يتعين علينا بطبيعة الحال أن نصبح مستقلين تماما وأن نعزز قواتنا المسلحة، لذلك، تتوافر لدينا الشراكة العسكرية مع روسيا الاتحادية، وبفضل روسيا تمكننا من توطيد قواتنا المسلحة وتعزيز الأمن، وتمكننا من التقدم في مكافحة الإرهاب بمساعدة روسيا».

أوضح: «نتعاون مع روسيا في مجال المسائل الإنسانية والطاقات المعدنية والتجارية، وبالتالي، فإن شراكتنا تعيش ديناميكية اقتصادية ومالية جديدة، وأن روسيا تعاملت بواقعية في ملف اتفاقية الحبوب».

وشدد على أن الأمم المتحدة لابد أن تحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، ودعا إلى إصلاح مجلس الأمن والأمم المتحدة وعدم تسييس مسائل حقوق الإنسان وازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن بريكس منظمة ذات نفوذ كبير، ويمكن التعليق عليها للتصدي للدول الغربية، معربا عن وجود فرص لها من أجل تنمية البلدان الأفريقية.