محافظ بورسعيد: تنفيذ حملات لغلق الفتحات المخالفة المؤدية لشمال سهل الحسينية

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن إزالة 9 فتحات مخالفة بجملة مساحة 90 مترا مربعا بمنطقة شمال الحسينية، في إطار الخطوات التنفيذية للبدء في تجفيف منطقة شمال سهل الحسينية، وتحويل مساحة 33 ألف فدان بمنطقة شمال سهل الحسينية، من مزارع سمكية تروى من مصرف بحر البقر إلى أرض زراعية تروى من ترعة السلام لزيادة الرقعة الزراعية.

إزالة الفتحات المخالفة بمصرف بحر البقر

وأوضح محافظ بورسعيد أن الإدارة العامة لصرف بورسعيد بالتعاون مع حي جنوب بورسعيد، وهيئة التعمير، ومديرية الزراعة ببورسعيد، وجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وأملاك الدولة، وتأمين مديرية أمن بورسعيد قسم جنوب أول، نفذوا حملة مكبرة لإزالة الفتحات المخالفة على مصرف بحر البقر القديم والجديد، وغلق الفتحات المخالفة المؤدية لمنطقة شمال سهل الحسنية وإعادة تخطيطها لتحويلها إلى أرض زراعية، برئاسة عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن إزالة 9 فتحات مخالفة بجملة مساحة 90 م2 أمس، وتسليم هذه الفتحات مغلقة إلى مندوب هيئة تعمير والتنمية الزراعية تحت تأمين قوات أمن بورسعيد.

تحويل شمال سهل الحسينية إلى الاستزراع النباتي

ويعقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعات دورية، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي إلى النباتي، لزيادة الرقعة الزراعية، وتطوير المنطقة بأكملها، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعمل، لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة.