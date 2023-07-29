نتيجة الثانوية العامة 2023 في القاهرة بالاسم ورقم الجلوس

تشمل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقاهرة درجات ونتيجة طلاب القسمين العلمي والأدبي بالثانوية العامة، فضلا عن نتيجة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة القاهرة التي يتوقع إعلانها خلال الساعات المقبلة عقب إعلان الأوائل لهذا العام بالمؤتمر الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقاهرة

ويستطيع طلاب الثانوية العامة بالشعبتين الأدبية العلمية والمكفوفين بمحافظة القاهرة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقاهرة عقب إعلانها رسميا بأكثر من طريقة، منها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هـنـا، برقم الجلوس فقط، عقب اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالقاهرة

ووفقا لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يوجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها لطلاب الثانوية العامة 2023 بمحافظة القاهرة الحصول بها على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقاهرة وهي:

- إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاسم أو برقم الجلوس.

- ورقيا من الإدارات التعليمية، حيث تتاح النتيجة عقب إعلانها بساعات بالإدارات التعليمية برقم الجلوس والاسم.

- ورقيا بالمدارس خلال أقل من 48 ساعة من إعلانها رسميا، حيث تصبح متاحة بالمدارس بمحافظة القاهرة ويمكن للطالب فقط أو ولي أمره أو صاحب الولاية التعليمية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 من المدرسة وسحب الملف التعليمي أيضا، للتقديم للمرحلة الجامعية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقاهرة

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة خطوات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة القاهرة يمكن بها الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالقاهرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلكترونيا وهي:

- تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- اختيار بوابة الثانوية العامة.

- اختيار أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023.

- التسجيل على موقع الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

- اختيار عرض نتيجة الثانوية العامة 2023.

- تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بكامل بيانات الطالب منها الاسم رباعي والإدارة التعليمية واسم المدرسة والمحافظة والمجموع ودرجات المواد مفصلة وترتيب الطالب على الجمهورية.