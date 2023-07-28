ضبط 21 طن مستلزمات إنتاج أحبار مجهولة المصدر بالشرقية 

ضبطت مديرية التموين بمحافظة الشرقية 21 طنا و600 كيلو مستلزمات إنتاج أحبار مجهولة المصدر، داخل أحد مصانع تصنيع الأحبار، ومستلزمات الطباعة يدار بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية بلبيس.

حملة للتفتيش على الأنشطة التجارية المختلفة

شنت إدارة تموين بلبيس حملة على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي، محضر رقم 12222، جنح قسم شرطة بلبيس ضد مسؤول مصنع لتصنيع الأحبار السائلة لتصنيع الأحبار ومستلزمات الطباعة بالمنطقة الصناعية -الزوامل بساتين الإسماعية.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 21.600 طن من المواد الخام، ومستلزمات إنتاج من الأحبار الملونة والمستخدمة في الطباعة، وأحبار سائلة جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير تأكد مصدرها وإدارة المصنع بدون ترخيص من الجهات المختصة.

تحرير محاضر في حملة تموينية

كما تم تحرير محضر رقم 4610 جنح قسم شرطة بلبيس ضد/صاحب محل بقالة بناحية بندر بلبيس؛ لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضر رقم 4611 جنح قسم شرطة بلبيس ضد محل للتجارة والتوزيع بناحية بندر بلبيس لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع.