تتوفر نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر موقع الوطن بالدرجات والمجموع، وذلك تسهيلا على الطلاب وأولياء أمورهم من أجل معرفة النتيجة التي يأملون أن تحمل معها أخبارا مفرحة تعوضهم عن عام كامل من التعب والاجتهاد.

بالدرجات والمجموع.. نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر موقع الوطن

ويمكن للطلبة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر موقع الوطن بالدرجات والمجموع لطلاب العلمي والأدبي بشكل عام، وهو ما يتم بشكل سهل عبر الرابط الذي خصصته الجريدة للقراء عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 للدور الأول.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونيا على موقع الوطن، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة في جميع المواد بجانب المجموع الكلي من خلال رقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

وينتظر طلاب الثانوية العامة البالغ عددهم 783025 طالبا وطالبة، نتيجة الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي على مستوى الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات المقبلة، نتيجة الثانوية العامة 2023، في مؤتمر صحفي بديوان وزارة التربية والتعليم، وسبق ذلك استعراض الوزارة نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة

ويتاح معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 في كافة محافظات مصر بالاسم ورقم الجلوس الدور الأول، عبر عدد من الخطوات التي تتم على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، أو من خلال نتيجة الثانوية العامة عبر موقع الوطن من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع الوطن.

2- كتابة رقم جلوس الطالب.

3- الضغط على عرض النتيجة.