«ملعب الفن» على راديو «أون سبورت» يشيد بملفات «الوطن»: أحدثت نقلة نوعية في الصحافة

أشاد الكاتب الصحفي محمود فوزي، بملفات جريدة الوطن في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنها أحدث نقلة نوعية كبيرة في الصحافة.

وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه المذيع مصطفى عمار، والمذاع على راديو «on sport fm»، أن ملفات الوطن في الفترة الماضية كانت رائعة للغاية، وأحدثت نقلة نوعية، حيث لم تكتفِ بدعم الدولة المصرية؛ لكنها شملت أيضا العديد من الشخصيات مثل السيدة العذراء والمطرب محمد منير.

وأشاد الكاتب الصحفي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما يتعلق بدعم مواهب العاملين بها، موضحًا: «الوطن عاملين شغل صحافة تلفزيونية رائع، ومنهم من يقدم نشرات في قناة إاكسترا نيوز، وذلك في إطار جهود الشركة المتحدة التي تطور من أبنائها».