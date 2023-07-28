توريد 138 ألفا و762 طن قمح محلي إلى شون وصوامع أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ‏إنه جرى توريد 138762 طن قمح محلي منذ بدء موسم التوريد حتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية البالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع بمراكز وقرى المحافظة، لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لاستلام الأقماح من المزارعين والموردين والتجار بسهولة ويسر دون أية عقبات وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتسليمهم.

تحديد نوعية الأقماح الموردة

ووجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتعامل الفوري لإزالة أي شكاوى قد تحدث أثناء عملية التوريد بكافة الطرق المتاحة بالإضافة إلى متابعة لجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين أسعار محصولهم مشيراً إلى متابعته المستمرة لأعمال التوريد عن طريق جولاته الميدانية للشون والصوامع والتقارير اليومية بغرفة الأزمات الرئيسية والغرف الفرعية على مستوى المراكز.

انتهاء حصاد الأراضي الزراعية

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار فتح 4 مواقع لاستلام الأقماح على مستوى المحافظة حتى نهاية موسم التوريد، وهم صوامع الشركة القابضة بعرب العوامر، وشونة نزلة عبداللاه وشونه أبوتيج وشونة القوصية، خاصة بعد انتهاء حصاد المساحة المنزرعة بالقمح التي تبلغ 167 ألفا و400 فدان.

وحذر محافظ أسيوط ضعاف النفوس من المزارعين، وتجار القمح من تجميع كميات من القمح بغرض بيعها في السوق السوداء، أو بيعها لمطاحن القطاع الخاص، أو استخدامها كعلف حيواني على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للقانون، والقرارات التموينية المنظمة لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق، عن تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أي بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة 2135858/ 088 أو رقم 2135727/ 088 أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم 01000623873 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.