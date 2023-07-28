إصابة 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل على طريق أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص بينهم سيدة بإصابات متنوعة وجروح وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث انقلاب تروسيكل على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، صباح اليوم الجمعة، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، ما تسبب في انقلاب التروسيكل.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم بصورة جزئية، جراء الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث انقلاب تروسيكل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بالركاب على طريق أسيوط الغربي بدائرة محافظة الفيوم، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

إصابة 4 أشخاص بالحادث

وأسفر حادث طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهم عماد حمدي 42 سنة، وهدير أحمد عبد ربه 38 سنة، وأحمد عبيد 45 سنة، وعلوم أحمد 32 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.