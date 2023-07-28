يترقب العديد من الطلاب وأولياء الامور نتيجة الثانوية العامة 2023، وإعلان وزارة التربية والتعليم في وقت سابق بالانتهاء من رصد درجات الثانوية العامة ونرصد لكم في السطور التالية لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر «الوطن»

وخصصت الوطن في اطار دورها الخدمي للقراء رابط لنتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس وذلك من خلال النقاط التالية:

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع «الوطن».

- كتابة الاسم رباعي بشكل صحيح.

- كتابة رقم جلوس الطالب والتأكد من صحته.

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- كتابة رقم الهاتف.

- النقر على «سجل».

- ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات الكاملة.

أعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المرتقب أن يعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا الأسبوع المقبل، لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا، وإعلان نسبة النجاح والمؤشرات وشرائح المجاميع وأيضًا أسماء أوائل الثانوية العامة لهذا العام في الشعبتين (علمي - أدبي)، على أن يتم بعدها إعلان النتيجة رسميًا.

تكريم أوائل الثانوية العامة 2023

كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة تكريم أوائل الثانوية العامة 2023.