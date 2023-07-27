أوائل الثانوية العامة 2023.. الكنترولات تحدد القائمة خلال ساعات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كنترولات الثانوية العامة 2023، ستبدأ في تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القادمة بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أن قائمة الأوائل ستكون من 35 لـ40 طالبا وأنّ المدارس الحكومية في مقدمة القائمة.

أوائل الثانوية العامة 2023.. تحديدهم خلال ساعات

وأوضح المصدر، لـ«الوطن» أن هناك معايير وضوابط لترتيب قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، أبرزها مجموع الدرجات الحاصل عليه الطالب، وحضوره جميع الامتحانات في المواد من داخل اللجان الامتحانية، وألا يكون سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم الانتهاء من القائمة خلال الساعات القليلة المقبلة لعرضها على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد عودته من تنزانيا لمشاركته في فعاليات «القمة الأفريقية لرأس المال البشري 2023».

تكريم أوائل الثانوية العامة في مؤتمر صحفي

وتابع المصدر، أن الوزير سيجري اتصالا هاتفياً بالأوائل لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي، ودعوتهم حضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده خلال الأيام المقبلة لإعلان نتيجة الثانوية العامة ونسبة النجاح، وتكريمهم على غرار ما حدث مع أوائل الدبلومات الفنية 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر «الوطن»

وتتيح «الوطن» نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم علي موقعها الرسمي بعد اعتمادها رسمياً من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

سجل الآن عبر موقع «الوطن» لتصلك نتيجه الثانويه العامة ٢٠٢٣ فور اعتمادها رسمياً من خلال إدخال البيانات الخاصة بالطالب وهي: «رقم الجلوس والطالب والشعبة والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل».