توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنين وموعد التظلمات

ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية أمس، بعد الإعلان عنها في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والإعلان عن نسبة نجاح الشعبة العلمية التي وصلت إلى 59.34%، كما تم الإعلان عن موعد فتح باب التظلمات للثانوية الأزهرية 2023، ويبحث العديد من الطلاب عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنين بعد إعلان نتائج الشعبة العلمية، وفي السطور التالية أبرز التوقعات.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنين

تشير توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنين إلى زيادة بنسبة 1% عن العام الماضي في تنسيق الكليات المتاحة للشعبة العلمية بنين بعد وصول نسبة النجاح في الشعبة العلمية هذا العام إلى 59.34%، وبلغ عدد طلاب القسم العلمي 50738، من البنين 27435، من البنات 23303.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنين..الكليات المتاحة

وبناء على توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنين، سوف يكون هناك عد من الكليات المتاحة للطلاب من القسم العلمي ( بنين) ومنها:

كليات الطب

كليات الهندسة

كليات الصيدلة

كليات طب الأسنان

كلية العلوم

كلية الهندسة الزراعية

كلية اللغات والترجمة

معهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية

كلية الإعلام

كلية التجارة

موعد تظلمات الثانوية الأزهرية

وقال الضويني إن باب التظلمات في نتيجة الثانوية الأزهرية سوف يفتح بدءا من الأحد 30 يوليو، مقابل دفع 100 جنيه رسوم ، على أن تظهر نتيجة الطعون بعد مرور 15 يوما على بوابة الأزهر الإلكترونية.