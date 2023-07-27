بدأ طلاب الثانوية الأزهرية في البحث عن تنسيق كليات جامعة الأزهر بعد إعلان الدكتور محمد الضويني وكيل جامعة الأزهر، عن النتائج في مؤتمر صحفي عقده اليومي، ويبحث أولياء الأمور والطلاب عن توقعات تنسيق كليات جامعة الأزهر «بنين» وأماكنها وسنوات الدراسة، وهو ما نرصده في السطور التالية.

تنسيق كليات جامعة الأزهر بنين أدبي وعلمي

ومن المتوقع أن يكون تنسيق كليات جامعة الأزهر أدبي وعلمي للبنين، وفق ما جاء العام الماضي، كالتالي:

كليات اللغات والترجمة تخصص عام 59.21%

كلية الإعلام 80.32%

كلية الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية 71.43%

كلية التجارة جامعة القاهرة 66.03%

كلية التربية الرياضية جامعة القاهرة 60.32%

كلية أصول الدين القاهرة تخصص عام 58.89%

كلية اللغة العربية تخصص عام 55.24%

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون 59.37%

طب بنين جامعة القاهرة 96.15%

كلية الطب بنين دمياط 95.38%

كلية الطب بنين أسيوط 94.77%

كلية الصيدلة بنين القاهرة 93.38%

كلية طب الأسنان بنين القاهرة 94.62%

كلية هندسة بنين جامعة القاهرة 90.92%

هندسة بنين قنا 89.85%

كلية العلوم جامعة القاهرة تخصص عام 82%

كلية الهندسة الزراعية القاهرة تخصص عام 81.54%

الكليات المتاحة لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي بنين 2023 جامعة الأزهر

وأتاحت جامعة الأزهر العديد من الكليات في مختلف محافظات الجمهورية بمختلف التخصصات لطلاب الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي بنين 2023 جامعة الأزهر، كالتالي:

كلية الدراسات الإنسانية، جامعة القاهرة بأقسام ( لغة عربية- لغة فرنسية- لغة عبرية- لغة ألمانية - لغة تركية- لغة إسبانية ).

كلية الصيدلة بنين القاهرة.

كلية الصيدلة بنين أسيوط.

كلية هندسة بنين القاهرة.

كلية طب بنين القاهرة.

كلية طب بنين أسيوط.

كلية طب بنين دمياط.

كلية طب أسنان بنين القاهرة.

كليات اللغات والترجمة.

كلية الإعلام.

كلية الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية.

كلية أصول الدين القاهرة.

أماكن كليات جامعة الأزهر بنين علمي وأدبي

كلية أصول الدين (القاهرة- الزقازيق - طنطا- المنصورة- شبين الكوم- أسيوط)، ومدة الدراسة بها 4 سنوات.

كلية الشريعة والقانون (القاهرة - طنطا- دمنهور- أسيوط - تفهنا الأشراف)، ومدة الدراسة بها 4 سنوات.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية (القاهرة - دمياط - دسوق - الشرقية - قنا)، مدة الدراسة بها 4 سنوات.

كلية التربية بالقاهرة وأسيوط، مدة الدراسة بها 4 سنوات.

كليات الطب (القاهرة- دمياط- أسيوط)، مدة الدراسة 5 سنوات، إضافة إلى سنتين تدريب إجباري.