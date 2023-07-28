تعرف على تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات والكليات المتاحة

بدأت طالبات الشعبة العليمة في الثانوية الأزهرية، رحلة البحث والتعرف على تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات، والكليات المتاحة لهن، وذلك بعد أن تم إعلان النتيجة أمس، التي حددت بعض ملامح حياتهن الجامعية خلال المرحلة القادمة.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات

ولم يتم الإعلان بعد عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات، ولكن يمكن الاستعانة بتنسيق العام الماضي والحدود الدنيا، كمؤشر لشكل التنسيق هذا العام، حيث أنه في بعض الأحيان تكون الدرجات متقاربة إلى حد ما، وعن كليات الطب، كانت الحدود الدنيا للالتحاق بها العام الماضي تتراوح بين 586 إلى 620 درجة.

وبالحديث عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات، يمكن الإشارة إلى أن الحد الأدنى للقبول في كلية طب دمياط كان 620 درجة أي 95.38%، أما عن فرع الكلية في أسيوط، كان الحد الأدنى للالتحاق به يبدأ من 616 درجة أي 94.77%، وكلية الصيدلة في العام الماضي كان الحد الأدنى للالتحاق بها في العام الماضي يبدأ من 607 درجات 93.38%.

الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات

وعن تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات لكليات الهندسة والأسنان، فالعام الماضي كان الحد الأدنى للالتحاق بكلية الأسنان هو 615 درجة أي 94.62%، وكلية الهندسة كانت تبدأ من 591 درجة، أي 90.92%.

وعن الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 علمي بنات، فتستعرض «الوطن» بعضا منها وهي:

كليات طب بنات وبنين دمياط .

كليات طب بنين وبنات أسيوط.

كليات صيدلة بنين وبنات القاهرة.

كليات طب الأسنان بنين وبنات القاهرة.

كلية هندسة بنين وبنات القاهرة.

كلية التمريض بنات.

كلية العلوم تخصص عام.

المعهد الفني للتمريض بمستشفى جامعة الأزهر التخصصي الجديدة بمدينة نصر.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الصحافة والاعلام.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة شعبة الشريعة والقانون باللغة الإنجليزية.