تعرف على تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنات وأبرز الكليات المتاحة

بعد الإعلان عن نتائج الثانوية الأزهرية أمس، بدأت الطالبات في البحث عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنات، لمعرفة الكليات المتاحة لطالبات الشعبة الأدبية ، حيث تعد مرحلة التعليم الجامعي التي تعد مرحلة مهمة ونقلة جديدة في حياة طلاب الثانوية الأزهرية، لذلك فإن التنسيق مهما للطلاب والطالبات.

تستعرض «الوطن»، توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنات.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنات

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل جامعة الأزهر، أمس خلال مؤتمر صحفي، نتائج طلاب الثانوية الأزهرية للشعبتين العلمي والأدبي، موضحا أن نسب نجاح الشعبة الأدبية 46.63%، إذ بلغ عدد من المتقدمين من القسم الأدبي 90771 طالب وطالبة، من الفتيات 34484، ومن البنين 56287.

وتشير نسب النجاح في الشعبة الأدبية إلى أنه من المتوقع أن يرتفع تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنات للالتحاق بكليات جامعة الأزهر بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنات.. الكليات المتاحة

وبعد توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2023 أدبي بنات، فإن كليات الأزهر أدبي 2023 بنات المتاحة، بناء على نسب النجاح في الشعبة الأدبية كالتالي:

كلية الترجمة واللغات

كلية الشريعة والقانون

كلية الإعلام.

كلية التربية بنات.

كلية التجارة بالقاهرة.

معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة.

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون.

كلية الدراسات الإسلامية.

كلية اللغة العربية.

كلية أصول الدين والدعوة

كلية القرآن الكريم وعلومها.

كلية الدراسات الإسلامية.

كلية التجارة بنات.