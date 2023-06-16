«صحة جيل» ماراثون دراجات لـ«الشعب الجمهوري» في بني سويف

نظمت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف، اليوم، ماراثون للدراجات الهوائية، أقيم بالتعاون مع منطقة الدراجات ببني سويف، ومديرية الشباب والرياضة، تحت شعار «صحة جيل».

وانطلق الماراثون الذي شاركت في تنظيمه أمانة العمل الجماهيري بالحزب، وحمل شعار صحة جيل، من أمام ديوان عام محافظة بني سويف، بمشاركة عدد كبير من فريق الدراجات بالمحافظة وطلاب الجامعات والمدارس، ومحبي رياضة الدراجات.

أنشطة متعددة لحزب الشعب الجمهوري ببني سويف

قال النائب الدكتور محمد جنيدي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة بني سويف، إن ماراثون الدراجات يأتي ضمن مجموعة من الفعاليات التي أعلن الحزب تنظيمها، خلال المرحلة الحالية والمقبلة، عقب التشكيل الجديد لهيئة مكتب الحزب بالمحافظة، والتي تضمنت حملة للتبرع بالدم وقافلة طبية للعيون.

التشجيع على ممارسة الرياضة

وأضاف أن مارثوان الدراجات الهوائية، يستهدف تشجيع مواطني المحافظة والشباب وطلاب الجامعات والمدارس على ممارسة رياضة قيادة الدراجات الهوائية، حيث أنها رياضة مفضلة لدى الكثيرين بمختلف الأعمار، ولها فوائد صحية عظيمة، وأيضا للمشاركة في تخفيف حدة الزحام في الشوارع، كذلك كونها غير مكلفة.

حضر القافلة عدد من الرياضيين في محافظة بني سويف، بالإضافة إلى الأطفال والشباب المشاركين في الماراثون، في حضور الدكتور ياسر شلبي أمين مساعد الحزب بالمحافظة، لشئون التنظيم بأمانة الحزب، والدكتورة ريهام أبو الدهب أمين مساعد لشئون العمل الجماهيري ورئيس منطقة بني سويف للدراجات ولفيف من السادة أعضاء هيئة مكتب حزب الشعب الجمهوري ببني سويف.