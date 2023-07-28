نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا، خلال الساعات القليلة المقبلة، وكانت الوزارة أعلنت مؤشرات التصحيح في بعض المواد التي شملت اللغة الأجنبية الأولى والرياضيات التطبيقية وعلم النفس والجيولوجيا، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية، وعقب ذلك يتم إعلان النتيجة على مستوى جميع المدارس بالمحافظات.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة المنيا

وقال مسئول بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة المنيا سيتم إعلانها بالاسم ورقم الجلوس في المديريات التعليمية والمدارس، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي المزمع تنظيمه خلال الساعات المقبلة.

وتوقع المصدر، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا ستكون بنسب نجاح مرتفعة، حيث أظهرت مؤشرات تصحيح معظم المواد أن نسب النجاح مرتفعة، خاصة في مادة اللغة الأجنبية «الإنجليزي» والتي تخطت نسبة النجاح بها الـ91%.

نتيجة الثانوية العامة 2023 محافظة المنيا بالاسم ورقم الجلوس

وينتظر عدد كبير من الطلاب بالمنيا، نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة المنيا، كما يأمل أولياء الأمور في حصول أبنائهم على درجات مرتفعة، وظهورهم نتائجهم بين قائمة العشرة الأوائل، كما حدث العام الماضي، حيث خرج 3 طلاب من المنيا ضمن قائمة الأوائل.