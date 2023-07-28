رئيس جامعة أسيوط يجدد تكليف «تيسير» قائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، قراراً بتجديد تكليف الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد الأستاذة بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، للقيام بأعمال عميد الكلية حتى يتم الانتهاء من إجراءات تعيين عميد لكلية الحاسبات والمعلومات.

معلومات عن الدكتورة تيسير عبدالحميد

جدير بالذكر أن الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد حاصلة على بكالوريوس في علوم الحاسب من جامعة مارى ماونت بولاية فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1990، وماجستير في الحوسبة العلمية من كلية العلوم بجامعة القاهرة عام 1996، ودكتوراة فى نظم المعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس عام 2004.

قائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات

كما عينت الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد مدرساً فى نفس العام، ثم أستاذاً مساعداً بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط عام 2009، وتقلدت عدداً من المناصب الإدارية، فتولت رئاسة قسم نظم المعلومات، ثم وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، ثم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأخيراً قائماً بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات بقرار من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط.