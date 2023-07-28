اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس قبل أي حد.. بشرى للطلاب

زفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة للطلاب والطالبات حول نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزها وقبل إعلانها بساعات قليلة، حيث أوضحت في بيان لها أنّ مؤشرات النتيجة جيدة جدًا ومبشرة بسبب حصول الكثير من الطلاب على الدرجات النهائية في عدة مواد علمية وأدبية، فضلًا عن ارتفاع نسبة النجاح.

ومن المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وإعلانها خلال الساعات القليلة المُقبلة، حيث سيبدأ الوزير بالاتصال بالطلاب والطالبات الأوائل لإبلاغهم بالنتيجة وتهنئتهم، ثم يجرى إعلانها في مؤتمر صحفي.

اعرف نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس قبل أي حد

ويترقب آلاف الطلاب والطالبات ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والتي تتيحها «الوطن» من خلال 3 روابط سريعة، فضلًا عن رابط وزارة التربية والتعليم، حيث من المقرر أن يتم إعلانه اعبر تلك الروابط فور اعتمادها.

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فور ظهورها من خلال الروابط الآتية:

- الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال رابط «الوطن» عبر الضغط هنا.

- الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال «الوطن» عبر رابط سريع من خلال الضغط هنا.

- الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من خلال «الوطن» عبر الضغط هنا.

- الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس موقع الوزارة عبر الضغط هنا.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

وفيما يخص خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر الـ «الوطن» فور ظهورها فإنّها تتم من خلال الدخول على أي رابط من الروابط الثلاثة المخصصة للنتيجة ثم اتباع الآتي:

إدخال اسم الطالب رباعي.

إدخال رقم الجلوس.

اختيار الشعبة «علمي علوم» أو «علمي رياضيات» أو «أدبي».

اختيار المحافظة.

إدخال البريد الإلكتروني للطالب.

إدخال رقم التليفون.

تحويل 41 حالة غش للشؤون القانونية

من ناحية أخرى، أوضح وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنّه جرى إحالة 41 حالة غش تم رصدها خلال امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الطلاب الذين قاموا بالغش في الامتحانات.