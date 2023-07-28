اهتمام كبير من قبل طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية بالحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع الوطن الآن، حيث أنها من الروابط التي تمنح النتائج فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم الفني وظهورها.

وفي هذا الصدد، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي كيفية الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع الوطن الآن، على هذا النحو:

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع الوطن الآن

يمكن للطلال الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الوطن حيث يتطلب فقط من الطلاب كخطوة أولى الدخول على الرابط السابق وإدخال الاسم الرباعي ورقم الجلوس واختيار شعبته سواء العلمية علوم أو رياضة، أو أدبي، اختيار المحافظة، وإدخال رقم التليفون، لتظهر النتائج على الفور.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

كما يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس لطلاب محافظة الجيزة إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالدخول على الموقع واختيار بوابة الثانوية العامة، الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة، ثم التسجيل برقم الجلوس وكتابة رقم هاتف لإرسال النتيجة عليه في حالة عدم ظهورها.

وذكرت مصادر بالتعليم أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023، مبشرة للغاية، وأن هناك العديد من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في العديد من المواد، سواء طلاب الشعبة العلمية أو الأدبية، مؤكدا أن جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.