«الري» تبدأ حصر مساقي البحيرة لتطهيرها وضمان وصول المياه للمزارعين

عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماعا لمتابعة الموقف المائي بمحافظة البحيرة والاطمئنان على منظومة الري وإجراءات تطهير المساقي، بعد شكاوى المزارعين من تعذر وصول المياه.

وأكدت الوزارة استمرار كافة الأجهزة في متابعة حالة الري بمختلف إدارات الري والاطمئنان على تطهير المساقي ووصول المياه للمنتفعين، مع ضرورة قيام أجهزة الري بالمحافظات بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائي على الطبيعة، كذلك تم التوجيه بتحديد كافة المناطق الحرجة التي تتطلب المتابعة المستمرة، مع قيام لجان من الوزارة بمعاينة وحصر المساقي التي تحتاج للتطهير ، وكذا قيام رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات طبقا للقوانين المنظمة لتطهير المساقي بما يضمن إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة.

تطوير الري بتكثيف الندوات

كما وجهت الوزارة بقيام إدارات التوجيه المائي بالمحافظات والتابعة لقطاع تطوير الري بتكثيف الندوات التي يتم عقدها للمزارعين للتوعية بأهمية قيامهم بتطهير المساقي الخصوصية، وكذا العمل على إنشاء روابط فعالة ونشطة لمستخدمي المياه على تلك المساقي، والتوجيه بقيام مديري عموم الري بالمحافظات بالتواصل مع روابط مستخدمي المياه للتأكيد على قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية.

رفع الوعي لدى المزارعين

وأكدت الوزارة على الدور الهام لروابط مستخدمي المياه في تجسيد مفهوم المشاركة ورفع الوعي لدى المزارعين بما يضمن إزالة أسباب عدم وصول المياه للزراعات من خلال مشاركة الروابط في تطهير المساقي بزمام أراضيهم.