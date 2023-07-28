عاجل.. تطور مفاجئ في ملف مهاجم الأهلي الجديد.. «3 أسماء منتظرة»

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن الإدارة الحمراء تلقت ترشيحات لـ3 مهاجمين أفارقة من العيار الثقيل خلال الساعات الماضية، للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة في ظل تعطل صفقتي الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق بشتكاش التركي، جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبوك الكوري الجنوبي.

الأهلي ينتظر حسم كولر لموقفه النهائي بشأن المهاجم الجديد

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن أكثر من مهاجم دخل حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر خلال الساعات الماضية، للمفاضلة بينهم، حال عدم إتمام التعاقد مع أحد الثنائي موليكا أو سوزا.

وأكد أن صفقة المهاجم الجديد سيتم حسمها في أقرب فرصة، خاصة في ظل ضغط السويسري مارسيل كولر، المدير الفني والذي يطالب بسرعة حسم المهاجم، لتجهيزه للموسم الجديد، ومعرفة أوراقه بشكل كامل، لتحديد قائمة الراحلين من الخط الأمامي.

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