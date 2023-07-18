عاجل.. شوبير يكشف مصير انتقال موليكا إلى الأهلي

فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة عن مصير التعاقدات الجديدة للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد، خاصة على المستوى الهجومي، وتحديدًا الكونغولي جاسكون موليكا مهاجم فريق بشكتاش التركي.

شوبير: موليكا خارج حسابات الأهلي

وقال «شوبير»، خلال تصريحاته الإذاعية لبرنامجه «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت»: «جاكسون موليكا ليس في حسابات الأهلي على الإطلاق خلال الفترة الحالية، والمهاجم الأقرب للانضمام هو جوستافو سوزا مهاجم فريق جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي».

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