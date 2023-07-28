كيفية التقديم في جائزة عمار السعودية للموهوبين من ذوي الهمم.. ننشر الرابط

كشفت جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الهمم عن استمرار التسجيل في جائزة عمار السعودية لدعم المبدعين من أصحاب تلك الفئة والتي تتيح المشاركة محليا وعربيا.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الوطن للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل جائزة عمار السعودية لدعم الموهبين والمبدعين من ذوي الهمم وفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، على هذا النحو:

جائزة عمار السعودية لدعم الموهبين والمبدعين من ذوي الهمم

- تأتي جائزة عمار السعودية هذا العام في موسمها السابع.

- ستقام الجائزة في جميع الدول العربية للمواطنين والمقيمين.

- تهدف الجائزة لإبراز مواهب ذوي الهمم، وتسخير أفكارهم.

تتضمن الجائزة ثلاثة مسارات:

1- المسار الأول وهو مسار «ذوي الهمم» حيث يشارك فيه أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الهمم في شتى مجالات الموهبة وجميع أنواع الإعاقات، وتأتي جوائز هذا المسار على النحو التالي: للمركز الأول «100,000» ريال، المركز الثاني «50,000» ريال، المركز الثالث «30,000» ريال.

2- المسار الثاني خصص لجميع «أفراد المجتمع المهتمين بذوي الإعاقة» سواء بأفكار أو مشاريع مبتكرة تخدم هذه الفئة وتسهل حياتهم وجائزة هذا المسار «25,000» ريال.

3- المسار الثالث وهو مسار «القطاع غير الربحي» تشارك فيه المنظمات غير الربحية بمبادراتها الاجتماعية ومشاريعها التنموية التي تسهم في تمكين الموهوبين من ذوي الهمم وجائزة هذا المسار قدرها «50,000» ريال .

كيفية التسجيل في مسابقة عمار

يمكن المشاركة والتسجيل في جائزة عمار لجميع المواطنين والمقيمين في الدول العربية من خلال الرابط التالي www.ammar.sa.

ترتيب تواجد مسابقة عمار في الدول العربية

ستنطلق هذا العام من السعودية ثم الإمارات ومصر والأردن وتونس والمغرب، وسيتم استضافة أفضل المشاركين في الجائزة من الدول العربية الأخرى في أقرب دولة لهم من الدول المذكورة، ويشرف عليها لجنة التحكيم من مختلف أنحاء الوطن العربي، بالإضافة إلى مؤسس الجائزة الدكتور عمار بوقس.

جائزة عمار السعودية

يذكر أن الجائزة أقيمت في ست نسخ سابقة، بدأت نسختها الأولى في عام 2014 على مستوى المملكة العربية السعودية وحازت على جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز كأفضل مبادرة للعمل التطوعي التي من خلالها تأسست جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، كأول جمعية تعنى بالموهوبين من ذوي الإعاقة، لتواصل مسيرتها حتى عام 2020 حيث أقيمت بشكل استثنائي في توقيت جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت في 17 يوليو دعمها الكامل للجائزة ونشرها داخل مصر والوصول إلى أكبر عدد من الموهوبين والمبدعين من ذوي الهمم.