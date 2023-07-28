جدول درجات الثانوية العامة 2023 لجميع المواد الدراسية «علمي وأدبي»

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول درجات الثانوية العامة 2023، في جميع المواد الدراسية التي تضاف لمجموع الطالب، وهي مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والثانية، والرياضيات والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والعلوم البيئية والأحياء، والتاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع.

وحددت وزارة التربية والتعليم، جدول درجات الثانوية العامة 2023، موضحة أنه بالنسبة لمادة اللغة العربية فمجموع درجاتها 80 درجة، ومادة اللغات الأجنبية الأولى «الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية» مجموع درجاتها 50 درجة، واللغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية ومادة اللغة الفرنسية والألمانية ومادة اللغة الإيطالية والأسبانية والصينية» مجموعها الكلي 40 درجة.

درجات المواد الأدبية في الثانوية العامة

وأضافت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، أنه بالنسبة للمواد الأدبية كمادة التاريخ، ومادة الجغرافيا، ومادة الفلسفة المنطق، ومادة علم النفس والاجتماع» ومجموع درجاتها 60 درجة، ومادة الرياضيات البحتة مجموع درجاتها 60 درجة وهي تتضمن 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ومادة التفاضل والتكامل مجموع درجاتها 30 درجة.

أما عن مادة الرياضيات التطبيقية مجموع درجاتها 60 درجة، وتتضمن 30 درجة لمادة الاستاتيكا، ومادة الديناميكا مجموع درجاتها 30 درجة، والمواد العلمية كمادة الفيزياء ومادة الكيمياء ومادة الأحياء ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية» مجموعها الكلي 60 درجة.

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على مهارات سوق العمل

حدد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، المهارات التي يحتاجها سوق العمل لطلاب الثانوية العامة، للاستفادة منها عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحاً أن سوق العمل يحتاج لمهارات التعامل مع الوسائط التكنولوجية واستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتحليل الإلكتروني للبيانات، وتعلم اللغات والترجمة من أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل القدرة على التحدث بلغة أو بعدة لغات للعمل في المؤسسات الاقليمية وفهم ثقافات الدول المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد عبدالرشيد في حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب على طالب الثانوية العامة، وضع هذه المهارات نصب أعينه عند اختيار الكلية أثناء التنسيق، وضمن هذه المهارات مهارات القيادة والإدارة والتي توفر مساراً جيداً للخريج للعمل في المؤسسات والشركات المختلفة ومهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات التعليم والتعلم الرقمي، ومهارات تعليم وتعلم الزراعة المستدامة، ومهارات التعامل مع التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة.