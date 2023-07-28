محافظ مطروح يكرم غطاسين أنقذوا 5 أشخاص من الغرق في شاطئ كليوباترا (صور)

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة، 3 من الغطاسين المتطوعين بشواطئ مرسى مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، وكريم عرفان مدير الشواطئ، لتضحياتهم ودورهم في إنقاذ وانتشال 5 أشخاص من الغرق جرفهم الموج من شاطئ حمام كليوباترا حتى شاطئ الغرام لمسافة طويلة، على الرغم من ارتفاع الأمواج والمد في البحر.

تفاني غطاسين مرسى مطروح

ووجه محافظ مطروح، الشكر والتقدير للغطاسين مع منحهم شهادة تقدير ومبلغ مالي مع الاعتزاز بهم كمثال لأبناء مطروح المخلصين ونموذج للتضحية والتفاني.

دعم غطاسين مطروح

وأكد محافظ مطروح دعم غطاسين مطروح المتطوعين على البحر خلال موسم الصيف، كنماذج ناجحة تؤدي عملها بإخلاص لخدمة المصطافين الذين يزورون مرسي مطروح من مختلف مدن ومحافظات مصر.

زحام على شواطئ مرسى مطروح

وأوضح محافظ مطروح في بيان أن شواطئ مطروح تشهد زحاما شديداً خلال هذه الأيام من الزائرين وأنا المصيف كامل العدد خلال الفترة الجارية، وتوفر المحافظة جميع الخدمات للمصطافين في مختلف المرافق الحيوية.