إنقاذ شخصين من الغرق في أحد شواطئ مطروح

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمطروح، في إنقاذ شخصين من الغرق بأحد الشواطئ، منذ قليل، حيث نزلا للسباحة في البحر واختل توازنهما وتعرضا للغرق، وجرى إنقاذهما ونقلهما بسيارة الإسعاف إلى المستشفى للعلاج.

مستشفى مطروح يستقبل المصابين

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم، الشخصين بعد إنقاذهما، وهما محمد شعبان عبدالرسول، 37 سنة، من القليوبية، يعاني من ضيق في التنفس، ومحمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، 37 سنة، من القليوبية، يعاني من ضيق في التنفس.

رعاية طبية عاجلة للمصابين

وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة من خلال الفريق الطبي بقسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى مطروح العام، واستكمال الخدمات الطبية من إجراء التحاليل، وعمل الأشعة اللازمة.

غرق 3 أشخاص

جدير بالذكر أن مطروح شهدت وقوع 3 حوادث غرق خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ووفاة ثلاثة أشخاص.