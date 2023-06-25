تراجع أسعار الحديد واستقرار الأسمنت في الأسواق المصرية.. اعرف التفاصيل

قال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إنّ أسعار الأسمنت تسجل في الوقت الراهن استقرارا ملحوظا، منذ الأسعار التي أُعلنت بداية شهر يونيو الجاري، بسبب حالة الهدوء والتوازن القائم حاليا بين العرض والطلب.

وأضاف شنب لـ«الوطن»، أنّ الأسواق المصرية تشهد الفترة الحالية تراجعا فيما يخص أسعار الحديد الذي هبطت منذ عدة أيام بنحو 1000 جنيه للطن الواحد، وساهم عدم إقبال المواطنين على الشراء حاليا في انخفاض الأسعار، كما أنّ هناك توقعات تشير إلى أنّ الأسعار ستظل مستقرة حتى نهاية الشهر الجاري.

أسعار الحديد في الأسواق

وتابع عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أنّ سعر حديد عز يسجل 32135 جنيها، وحديد السويس للصلب 32050 جنيها، وحديد بشاي 38000 جنيه، فيما يبلغ حديد المراكبي 37500 جنيه، وحديد المصريين 32050 جنيها.

وأوضح ناصر شنب، أنّ حديد العشري يسجل 36000 جنيه، وحديد الجارحي 38760 جنيها، وحديد مصر ستيل يسجل 35000 جنيه، كما يبلغ حديد الكومي 35000 جنيه، وحديد بيانكو 39000 جنيه.

أسعار الأسمنت في الأسواق

وأشار شنب، إلى أنّ سعر أسمنت المسلح يسجل 1710 جنيهات، وأسمنت النصر 1665 جنيها، وأسمنت وادي النيل 1670 جنيها، فيما يبلغ سعر أسمنت المخصوص 1695 جنيهًا، وأسمنت العسكري يبلغ 1685 جنيهًا، وسجل أسمنت حلوان 1720 جنيهًا.

وأكد عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أنّ أسمنت السويدي بـ1810 جنيهات، وأسمنت السهم 1680 جنيها، وبالنسبة لأسمنت سيناء 42.5 يسجل 1680 جنيهًا.