يتابع العديد من التجار والمواطنين أسعار مواد البناء بشكل يومي، وأبرزها الأسمنت الذي يهتم بمتابعة سعره قطاع كبير من المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 21-7-2023 في مصر، حسب ما آخر تحديث للأسعار أوضحته شعبة مواد البناء في الغرف التجارية.

سعر طن الأسمنت الیوم في مصر

وتأتي أسعار طن الأسمنت اليوم في مصر داخل أبرز الشركات المصرية، «تسليم أرض المصنع»، كالتالي:

- مصنع «أسمنت المسلح»: 1.750 جنيها.

- مصنع «أسمنت النصر»: 1.700 جنيه.

- مصنع «أسمنت وادي النيل»: 1.680 جنيها.

- مصنع «أسمنت الفهد»: 1.680 جنيها.

- مصنع «أسمنت حلوان»: 1.750 جنيها.

- مصنع «أسمنت المخصوص»: 1.710 جنيهان.

- مصنع «أسمنت السويدي»: 1.830 جنيها.

- مصنع «أسمنت الممتاز»: 1.840 جنيها.

- مصنع «أسمنت المصريين»: 1.770 جنيها.

- مصنع «جنوب الوادي»: 1.720 جنيها.

- مصنع «أسمنت السويس»: 1.850 جنيها.

- مصنع «أسمنت أسيوط»: 1.800 جنيه.

- مصنع «أسمنت السهم»: 1.730 جنيها.

- مصنع «أسمنت المعلم»: 1.680 جنيها.

- مصنع «أسمنت السد العالي»: 1.780 جنيها.