8 معلومات عن مشروع قانون العمل 2023: يرسي مبدأ العدالة الاجتماعية

يُعتبر مشروع قانون العمل 2023، من أهم القوانين التي ستكون على طاولة مجلس النواب في دور انعقاده الرابع، فضلا عن أن البعض من أعضاء مجلس النواب أبدوا ترحيبهم المبدئي بالقانون باعتباره يضمن حقوق وواجبات العامل المصري.

وحول مشروع قانون العمل 2023، فإن لجنة القوى العاملة لمجلس النواب المصري، قد وافقت على مشروع القانون بشكل مبدئي، ويستعرض «الوطن» في السطور القادمة أبرز ما جاء في القانون كالتالي:

أبرز بنود مشروع قانون العمل 2023

- يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.

- يهدف لتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.

- يربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

- مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

- الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.

- يحقـق مشروع القانون الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل.

- يرسي مبـدأ العدالة الاجتماعية.

- يحفظ للمصريين، سواء للعامل أو لصاحب العامل، الاعتزاز بكرامة الفرد، محققا وحدة نسيج الوطن واستقراره.