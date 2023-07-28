إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة تكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة.

حملة إزالة تعديات على الأراضي

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بسرعة التصدي لأي شكل من التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

أوضحت نائب محافظ البحيرة أن هناك تنسيق بين كل الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

حملات إزالة تعديات في 4 مراكز

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 21 عن تنفيذ 30 قرارا إزالة على مساحة 1437 مترا مربع عبارة عن إزالة الآتي:-

- 8 حالات تعدي بمساحة 660 م2 برشيد.

- 4 حالات تعدي بمساحة 430 م2 بكفر الدوار.

- 14 حالات تعدي بمساحة 242 م2 بكوم حمادة.

- 4 حالات تعدي بمساحة 105 م2 بشبراخيت.

إزالة أي تعديات جديدة في المهد

وشددت« بلبع »على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد، موجهة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.