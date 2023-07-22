إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في حملات بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لمحاولات البناء المخالف بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون، سواء تعدي على أراض زراعية أو محاولة للبناء دون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

إجراءات صارمة ضد المخالفين

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفك شدة خشبية للدور الثالث العلوي بقرية الديدامون على مساحة 150 مترا داخل الحيز العمراني، وتمت الإزالة كاملة على نفقة المواطن، كما قامت الوحدة المحلية بالنوافعة بفك شدة خشبية للدور الثاني علوي بقرية جزيرة النص بالنوافعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقطاوية، بإزالة لمبنى بالدبش على مساحة 1 قيراط بقرية حنا مرهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إزالة بناء مخالف في بلبيس

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر أيوب سليمان، بإزالة سور بالدبش على مساحة 30 مترا بالبر الشرقي، كما قامت الوحدة المحلية بأولاد سيف بإزالة مبنى مخالف بالطوب الأبيض على مساحة 80 مترا بقرية ميت ربيعة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بفك وإزالة شدة خشبية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالعصلوجي، وإنفاذ القانون على المخالفين.