يترقب أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية توقعات تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بأسيوط (بنين)، وخصوصا بعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية رسميا، وإعلان أوائل القسم الأدبي والقسم العلمي، وقرب فتح باب تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد2023/2024.

تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بأسيوط (بنين)

وحول تنسيق كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بأسيوط (بنين) لهذا العام الدراسي 2023/2024، ذكرت مصادر مطلعة أنه قريب من تنسيق العام الماضي الذي جاءت نتيجة القبول بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر 615 درجة بنسبة 94.62%، وهي النتيجة التي من المتوقع أن تكون نتيجة هذا العام قريبة منها بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق.

عنوان كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بأسيوط (بنين)

يقع عنوان كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بأسيوط (بنين) داخل حرم جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي بمدينة أسيوط، وهي ضمن الكليات العلمية بالجامعة وتضم الجامعة داخل المستشفيات الجامعية مستشفى لعلاج الأسنان، وتقع الكلية بالقرب من ميدان أسماء الله الحسني بحي شرق أسيوط، ومجمع مواقف الأزهر بالمدينة.

اعتماد نتائج الفرق الدراسية بالكلية

وكان الدكتور خالد صديق ضيف الله عميد كلية طب الأسنان جامعة الأزهر بأسيوط، اعتمد نتيجة الفرقة الدراسية الثانية والثالثة والرابعة، تمهيدا لإعلانها عقب المراجعة من إدارة شؤون التعليم بالأمانة العامة بفرع الجامعة بأسيوط واعتمادها بشكل نهائي من فضيلة الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي وقدم عميد الكلية الشكر لأعضاء الكنترول والهيئة المعاونة على الجهد المبذول والخدمات الموفقة.