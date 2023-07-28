انخفاض أسعار الذهب اليوم بمنتصف التعاملات.. «اعرف عيار 21 بكام»

انخفضت أسعار الذهب اليوم، بمنتصف التعاملات، مقارنة بالأسعار في التعاملات الصباحية، ومن ضمنها الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا في مصر، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة بمنتصف التعاملات، وفقا لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبعد انخفاض 6 جنيهات صباحا، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بمنتصف التعاملات 2463 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية، ويدخل الذهب من هذا العيار في صناعة السبائك الذهبية نظرا لأنه الأكثر نقاءً بين الأعيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبعد انخفاض 5 جنيهات، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بمنتصف التعاملات 2155 جنيها للشراء، وذلك قبل إضافة سعر كل من الضريبة والمصنعية، ويُعد الذهب عيار 21 العيار الأكثر انتشارا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بمنتصف التعاملات 1847 جنيها للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 بمنتصف التعاملات 1437 جنيها للشراء، دون إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب بمنتصف التعاملات 17240 جنيه للشراء، دون إضافة سعر كل من المصنعية والضريبة.