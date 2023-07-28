سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. «اعرف وصل كام»

شهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 28-7-2023 في مصر استقرارا في الأسعار، إلى جانب باقي أعيرة الذهب الأخرى، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في مصر وفقاً لبيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 2160 جنيها للشراء، قبل احتسابر سعر الضريبة والمصنعية، حيث يُعتبر الذهب عيار 21 هو العيار المنتشر بين غالبية المواطنين في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 24

أما سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فسجل 2469 جنيها للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، حيث يدخل الذهب عيار 24 في صناعة السبائك الذهبية لأنه الأكثر نقاءً.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم فسجل 1851 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم سجل 1440 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 22 اليوم فسجل 2263 جنيهاً للشراء، وذلك قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17280 جنيها للشراء، قبل احتساب سعر المصنعية والضريبة، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.