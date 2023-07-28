أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-7-2023 في مصر.. استقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار، اليوم، ومن بينها عيار 21 الذي يُعد الأكثر شيوعاً بين المواطنين في السوق المصرية، لذا تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الجمعة 28-7-2023 في مصر، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب، وشعبة الذهب بالغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في بداية التعاملات 2463 جنيها للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة، وهو العيار الذي يستخدم في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات 2155 جنيها للشراء، دون إضافة المصنعية والضريبة، وهو العيار الأكثر انتشاراً في السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة في بداية التعاملات 1847 جنيها للشراء، كما سجل سعر جرام الذهب 22 اليوم 2258 جنيها للشراء، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1437 جنيها للشراء، وذلك دون إضافة سعر كل من المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17240 جنيها للشراء، دون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

وتختلف أسعار الذهب اليوم في جميع المحال وفقاً لتقدير قيمة الضريبة والمصنعية والتي تضاف إلى أسعار جميع الأعيرة.