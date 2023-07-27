انخفاض أسعار الذهب عالميا بعد مؤشرات بنمو الاقتصاد الأمريكي أكثر من المتوقع

تراجعت أسعار الذهب عالمياً بقوة خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، وذلك بعد صدور حزمة من البيانات الأمريكية الهامة، التي تشجع الاحتياطي الفيدرالي على مواصلة سياسته النقدية المتشددة.

وأشارت البيانات الأمريكية الصادرة إلى أن الاقتصاد ما زال بصحة جيدة وينمو بأكثر من المتوقع، إلى جانب انخفاض إعانات البطالة الأسبوعية، والتي تشير أيضاً إلى أن سوق العمل ما زال قويًا، وبالتالي جاءت هذه البيانات إيجابية للدولار وسلبية للذهب.

البيانات الأمريكية تؤثر على أسعار الذهب عالميا

ووفق التقارير العالمية، فقد صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي الربع سنوية، وسجل نموًا بنسبة 2.4%، فيما كان من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 1.8%، وسجل بالقراءة السابقة نموًا قدره 2%، أما بالنسبة لأسعار الناتج المحلي الأمريكي فقد سجلت 2.2%، بينما سجلت في القراءة السابقة 4.1%، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 3%، وقد سجلت طلبات السلع المعمرة الأساسية 0.6%، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 0%، بينما سجلت القراءة السابقة 0.6%.

وعلى الصعيد الأخر سجلت إعانات البطالة 221 ألف طلب، أقل من توقعات الخبراء، الذين توقعوا 235 ألف طلب، وكانت قد سجلت القراءة السابقة 228 ألف طلب إعانة، حيث ارتفع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 233.75 ألف طلب، فيما سجلت قراءة الأسبوع قبل الماضي 237.50 ألف طلب.

أسعار الذهب عالميا في البورصة

وبسبب هذه البيانات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.3% إلى 1945 دولار للأوقية، فيما انخفضت العقود الفورية بنسبة 1.35% إلى 1946 دولار للأوقية.

ومن المؤكد أن أسعار الدولار وتحركها للارتفاع تؤكد على انخفاض أسعار الذهب فهناك علاقة عكسية بين الذهب والدولار.