للمرة الثانية.. تراجع أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم

تراجعت أسعار الذهب في منتصف التداولات المسائية اليوم الخميس، للمرة الثانية على مدار اليوم، مقارنًة بأسعار بداية التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضاً بقيمة 5 جنيهات، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2155 جنيها، مقابل 2160 جنيهات في بداية التعاملات المسائية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، عند مستوى 2463 جنيهاً للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2155 جنيهاً، وعيار 18 بسعر 1847 جنيهاً، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألف و240 جنيهاً.