رحلات طيران بأسعار مخفضة من القاهرة لمصيف مطروح.. اعرف التفاصيل

أعلنت محافظة مطروح أنه تيسيرًا على عشاق مرسى مطروح خلال موسم الصيف، جرى توفير تنقلات من خلال رحلات طيران عبر شركة «إير كايرو»، وذلك استجابة لمطالب المحافظة بأهمية توفير رحلات بأسعار مخفضة من وإلى القاهرة.

أسعار رحلات الطيران

وأكدت محافظة مطروح أن شركة «إير كايرو» أتاحت تذاكر طيران من القاهرة إلى مرسى مطروح ذهاب وعودة بسعر 1840 جنيها، ما يتيح السفر لغير القادرين على السفر البري لطول المسافة عدة ساعات.

اختصار الوقت

وتختصر رحلات الطيران الوقت في السفر من مرسي مطروح حتى القاهرة والعكس، إلي ساعة واحدة تقطعها رحلة الطيران، بدلاً من 5 ساعات في السيارة الخاصة أو الأتوبيسات في شركات النقل العام.

جدير بالذكر أن مصيف مرسى مطروح يشهد خلال موسم الصيف زيارة ما بين 6 إلى 8 ملايين مصطاف، وزحام شديد على الشواطئ، في ظل توافر جميع الخدمات في مختلف القطاعات الخدمية لزوار مطروح وهو ما أكده لـ«الوطن» اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.