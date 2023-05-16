مطار سفنكس الدولي يستقبل أولى رحلات شركة طيران الجزيرة

استقبل مطار سفنكس الدولي، اليوم، أول رحلة طيران تابعة لشركة طيران الجزيرة من طراز Airbus320 قادمة من الكويت وعلى متنها 167 راكبًا.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني؛ لتنشيط الحركة الجوية والسياحية، ومن المقرر أن تنظم الشركة 4 رحلات أسبوعية ما بين مطاري سفنكس غرب القاهرة ودولة الكويت.

واستقبلت سلطات المطار الطائرة برش المياه وهو الإجراء الدولي المتبع في افتتاح خطوط الطيران الجديدة أو وصول أول رحلة الي المطار، واستقبل فريق من العلاقات العامة بالمطار الركاب بالورود والشوكولاتة ترحيبًا بوصولهم إلى مصر.

يذكر أنّ مطار سفنكس الدولي شهد تسيير عددًا من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم، وشهد نشاطًا وارتفاعًا ملحوظاً في الحركة الجوية وتنامي نسب الارتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، ما يعكس مدى أهمية المطار في جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية لمصر.