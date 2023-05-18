«المصرية للمطارات» تحتفل بهبوط أولى رحلات «طيران الجزيرة» في مطار سفنكس

احتفلت الشركة المصرية للمطارات بانضمام شركة طيران الجزيرة، إلى سلطة الطيران المدني المصري، وهبوط أولى رحلاتها إلى مطار سفنكس الدولي، اليوم الخميس.

وتعد شركة طيران الجزيرة هي شركة طيران كويتية منخفضة التكاليف ومن المقرر أن يتم تسيير الرحلات بواقع أربع رحلات أسبوعيا إلى مطار سفنكس، في إطار خطة وزارة الطيران المدني نحو تنمية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية من وإلى المطارات المصرية وجذب أنظار العديد من شركات الطيران العالمية للاستمرار في تدشين وجهات جديدة.

حضر الاحتفال، الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات وروهيت راماشاندران المدير التنفيذي لشركة طيران الجزيرة ونايف الطيار السكرتير الأول للسفارة الكويتية ومروان بوظة مؤسس شركة طيران الجزيرة وعمرو شلبى رئيس مجموعة شركة أمبريال ترافل سنتر.

عمرو الشرقاوي: حريصون على فتح أبواب تواصل مع الكويت

وفى كلمته التي ألقاها الطيار عمرو الشرقاوي نيابة عن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، رحب بمسؤولي السفارة الكويتية ورئيس شركة طيران الجزيرة وشركة أمبريال والوفد المرافق لهم، ونقل الشرقاوي تحيات وزير الطيران المدني وتقديره للجهود المبذولة من قبل السفارة الكويتية بمصر وحرصها على إتمام هذا التنسيق الفعال وفتح أبواب تواصل كبرى مع دولة الكويت الشقيق، مؤكدًا دعمه الكامل لجميع شركات الطيران الراغبة في تشغيل رحلاتها إلى المطارات المصرية.

منصور: إضافة جديدة تسهم في تنمية الحركة السياحية

ومن جانبه أكد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، بأن تسيير رحلات مباشرة لشركة طيران الجزيرة من الكويت إلى مطار سفنكس يعد إضافة جديدة تسهم في تنمية الحركة السياحية والتجارية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية، معربًا عن تفاؤله بهذا التعاون المثمر واصفا إياه بأنه تسوق فعال لواجهة جديدة ذات طابع مميز لكون المطار يخدم منطقة سياحية وأثرية متميزة بمنطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير.

وأشار إلى أن المطار حقق بالفعل نجاحا ملحوظا في كثافة التشغيل وسمعة طيبة في ضوء طاقته الاستيعابية وإمكاناته العالية خاصة بعد تطويره مما يجعله مطارا عالميًا مجهزا بأحدث التقنيات والخدمات أسوة بالمطارات العالمية، كما يساعد المطار أيضًا في تخفيف حركة المرور والتكدس عن مطار القاهرة.