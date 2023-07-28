إجراء 5 عمليات مناظير دقيقة بمستشفى بلطيم التخصصي بكفر الشيخ

أجرت وحدة المناظير بمستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ 5 عمليات مناظير دقيقة بالمستشفى، تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وإشراف الدكتور أحمد حواس، مدير مستشفى بلطيم التخصصي.

إجراء 5 عمليات مناظير دقيقة بمستشفى بلطيم التخصصي

ووفقاً لبيان صادر عن مستشفى بلطيم التخصصي، فإنّه تم إجراء منظار مراري لسيدة ثلاثينية تُعانى من انسداد مراري صفراوي نتيجة وجود حصوات وضيق بالقنوات المرارية، وتم عمل توسيع لضيق القناة المرارية ثم استخراج الحصوات ووضع دعامة بلاستيكية، وتم التأكد من استقرار حالتها الصحية، والاطمئنان عليها والخروج من المستشفى، كما تم إجراء منظار معدة لطفل عُمره 7 سنوات يُعانى من ألم مستمر أعلى البطن وإسهال، وتم أخذ عينات من الإثنى عشر وإرسالها لعمل تحليل نسيجي لاستبعاد مرض حساسية القمح.

وأضاف البيان، إنّه تم إجراء منظار قولون لمريض ثلاثيني يُعانى من ألم بالبطن غير مستجيب للعلاج الدوائي التحفظي، وتم التأكد من سلامة كل أجزاء القولون المختلفة، ويرجح أنّ يكون سبب الألم قولون عصبي، كما تم إجراء منظار معدة لمريضة خمسينية تُعانى من حرقان وألم بالصدر غير مستجيب للعلاج الدوائي التحفظي، وتم اكتشاف فتق بالحجاب الحاجز من الدرجة الثالثة التي من المرجح إرسالها إلى فريق عمل جراحة الجهاز الهضمي لإمكانية التعامل مع الفتق جراحياً.

وتابع البيان، إنّه تم إجراء منظار معدة طوارىء لمريض سبعيني يُعانى من براز مدمم، وتم حجزه بالعناية المركزة بالمستشفى لخطورة حالته الصحية، وتم اكتشاف قرح بالجزء الأخير من المريء منها تم أخذ عينات وإرسالها للتحليل النسيجي.

ما هي مستشفى بلطيم التخصصي؟

وتقع مستشفى بلطيم التخصصي بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 5200 متر مربع وبتكلفة إنشاءات بلّغت 134 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات والمعدات الطبية.

ويضم المستشفى 149 سريراً، و27 ماكينة غسيل كلوي، و13 عناية مركزة، و12 حضّانة أطفال لحديثي الولادة، و4 عنايات للقلب، كما يتميز المستشفى بنظام ثلاثية الخدمات عالية الكفاءات العلاجية والطبية، وجراحات القلب والقسطرة، وبها غرف للإفاقة لما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مُجهز لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وقسم للأشعة المقطعية، عوضاً عن كل الأقسام المتعددة كاملة الخدمات الطبية بها.