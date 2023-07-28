فحص 1420 مواطنا بقافلة طبية مجانية في المنوفية

قامت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية بعمل قافلة علاجية مجانية بقرية رملة الأنجب بمركز أشمون، التي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

القافلة الطبية المجانية في رملة الأنجب بأشمون

أقيمت القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية، والدكتورة عزة العيسوي نائب مدير الإدارة.

تفاصيل القافلة الطبية المجانية في مركز أشمون

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على 10عيادات متخصصة باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، وأنف وأذن وحنجرة، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

وأضافت منسق القوافل، بأنه جرى توقيع الكشف الطبي المجاني على 1420 مواطنا من أهالي القرية، وإجراء الفحوصات المعملية لـ 220 مواطنا، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ115 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي 25 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 25 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل 10 ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

تنظيم قوافل علاجية

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية.